Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) hat am Mittwoch eine Millionenförderung für den Aufbau eines Energie-Innovationszentrums erhalten. Laut BTU sollen 14 Fachgebiete gemeinsam mit über 40 Partnereinrichtungen in dem Zentrum arbeiten und innovative Lösungen und Technologien für eine klimaneutrale Energieversorgung der Zukunft entwickeln.

Die Investitions- und Landesbank Brandenburg ILB steuert wiederum Fördermittel in Höhe von 18,5 Millionen Euro bei, um neuartige Laborinfrastrukturen aufzubauen.

Innerhalb der kommenden zehn Jahre, so die BTU, soll das Energie-Innovationszentrum "zu einem leistungsfähigen und innovativen Netzwerk" werden. In diesem Zeitraum soll das Zentrum mit insgesamt bis zu 102 Millionen Euro gefördert werden. Die Finanzierung ist in der Förderrichtline des Landes zum Strukturwandel in der Lausitz festgeschrieben. Die Mittel stammen wiederum aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes.