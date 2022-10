Eine Wanderin, unterwegs mit ihren beiden Hunden, ist am Mittwochnachmittag offenbar in ein Moorloch in einem Wald in Hohenkuhnsdorf (Elbe-Elster) gerutscht. Aus dieser misslichen Situation konnte sie sich nicht selbst befreien und alarmierte per Handy die Leitstelle Lausitz.

Da es sich bei dem Mobiltelefon allerdings um ein Prepaid-Handy handelte, konnte es nicht geortet werden. Während der etwa zwanzigminütigen Verbindung konnte mit Hilfe von Feuerwehr und Hubschrauber der genaue Unfallort lokalisiert und die Frau schließlich gerettet werden.

Nach Auskunft der Leitstelle Lausitz seien sie und ihre beiden Hunde augenscheinlich wohlauf.