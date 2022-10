Der Wissenschaftsrat, das Beratungsgremium der Bundesregierung in Hochschulfragen, tagt seit Mittwoch in Cottbus. Ein Kernthema der Tagung, die noch bis zum Freitag geht, ist die Finanzierung der Forschung an Hochschulen bundesweit.

Der Rat will über ein Positionspapier beraten und anschließend Empfehlungen aussprechen, um die Forschungsfinanzierung nachhaltiger zu gestalten, sagte die Ratsvorsitzende Dorothea Wagner dem rbb vorab. "Nicht so stark durch kurzlebige Drittmittel, sondern, dass Grundmittel in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen", so Wagner. Damit könne frei von programmatischen und zeitlichen Vorgaben geforscht werden. Zudem sollen Teuerungen und Tarifsteigerungen mehr berücksichtigt werden, so die Ratsvorsitzende.