Wossi Berliner im Umland Donnerstag, 10.11.2022 | 16:44 Uhr

"Es gibt keine vernünftigen Gründe gegen ein generelles Tempolimit" - So viele, dass hier der Platz nicht reicht:

Beschränkungen wenn es nichts bringt? Unfallzahlen über 130 km/h gibt es kaum, auf Landstraßen sehr viele.

Ab 120 steigen die Unfallzahlen sogar wieder, weil man sich langweilt?

Jeder Kleinwagen kann auf guten Autobahnen das Limit schnell überschreiten und Strafe zahlen, wenn man es eiliger hat.

Vertreterbesuche z.B. nur 3 statt 5 am Tag bedeutet ein zweites Losfahren am nächsten Tag und dann steigen die Emissionen unnützer Weise viel höher, abgesehen anderer Nachteile.

Eine Differenzgeschwindigkeit Weniger hat keinen Einfluss auf die Erderwärmung.

"Freude am Fahren" ist nicht nur so daher gesagt, ähnlich dem Reisen 1. Klasse.

Es gibt keine Mehrheiten für ein T.limit von 130, auch nicht für 120, auch nicht für 100 aber für 91,5 km/h vielleicht? Aber nur, wenn man sich festklebt...;-) Spaß muss sein.