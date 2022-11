Feuerwehr hat Brand in Cottbus unter Kontrolle

Seit dem frühen Freitagmorgen ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in Cottbus im Einsatz. Es brennt in einem Kostümverleih. Wegen des Feuers zieht eine Rauchwolke über die Stadt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Im Cottbuser Ortsteil Branitz ist am Freitagmorgen in der Kastanienallee ein Brand in einem Gewerbegebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Laut einem rbb-Reporter vor Ort hatten die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr die Lage im Griff.