Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Hakenkreuz auf ein Pfarrhaus in Finsterwalde (Elbe-Elster) geschmiert. Das teilte die Polizei in Cottbus am Mittwoch mit. Außerdem hätten die Täter Schriftzüge in brauner Farbe angebracht.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.