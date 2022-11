Mit dem ersten November hat die Kältenothilfe in Cottbus ihre Angebote deutlich ausgeweitet. Das "Straßencafé" der Cottbuser Stadtmission in der Wilhelm-Külz-Straße bietet seit Dienstag nach eigenen Angaben zusätzliche Öffnungszeiten, auch an Wochenenden und Feiertagen, von 7:30 bis 18 Uhr.

Wie Nicole Fischer, Bereichsleiterin der Diakonie Niederlausitz, sagte, richtet sich das Angebot ausdrücklich nicht nur an Obdachlose. "Wir öffnen auch für sozial benachteiligte und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen", so Fischer. Die Obdachlosen in der Stadt würden von den Mitarbeitern täglich aufgesucht. Es handele sich um fünf bis zehn Menschen, die sich bewusst für dieses Leben entschieden hätten, so Fischer. Diesen wolle man dennoch immer wieder Hilfe anbieten.