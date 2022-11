Der Spreewald gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Das hat eine Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) ergeben. Auf der Liste der 100 beliebtesten deutschen Reiseziele landet der Spreewald demnach auf Platz 46. Im Vorjahr lag die Region noch auf Platz 50.

"Seit sieben Jahren bewerben wir den Spreewald aktiv auch im Ausland – vor allem in den Nachbarländern Polen, Schweiz und Dänemark", so die Leiterin des Tourismusverbandes Spreewald, Annette Ernst. Zuletzt habe sich die Zahl ausländischer Gäste nach der Corona-Pause wieder erhöht. So gab es laut Ernst bis Ende September über 78.000 Übernachtungen ausländischer Urlaubsgäste im Spreewald. "Die meisten Gäste kamen aus Dänemark", so Ernst.

Die Übernachtungszahlen ausländischer Besucher konnten allerdings in diesem Jahr noch nicht an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen. 2019 waren noch mehr als 95.000 Urlaubsgäste aus dem Ausland in den Spreewald gekommen.