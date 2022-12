Die Forscher wollen zunächst den Wirkstoff identifizieren, der in in der umgangssprachlich Spirulina genannten Blaualge vorkommt und der in Tumorzellen wirksam ist. Außerdem wollen sie mit neuen Verfahren erklären, wie genau der Stoff wirkt. Beides sei notwendig um ein neues Medikament zu entwickeln und später in klinischen Versuchen zu testen.

Es sei schon länger bekannt, dass die Inhaltsstoffe der Spirulina in der Lage sind, Zellen verschiedener Krebszellen in ihrem Wachstum zu behindern, erklärte Jan-Heiner Küpper, Leiter des Fachgebiets Molekulare Zellbiologie. Andererseits würden gesunde Zellen nicht beeinträchtigt. "Damit wären diese Inhaltstoffe optimal als Anti-Tumor-Medikamente geeignet. Allerdings fehlen bisher noch systematische Untersuchungen dazu", so Küpper.