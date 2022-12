Restaurierte und neue Glocken - Cottbuser Oberkirche bekommt ihre Stimme zurück

Di 06.12.22 | 13:58 Uhr

rbb/Engelmann Video: rbb24 | 06.12.2022 | Bild: rbb/Engelmann

Die größte Kirche in Cottbus, die Oberkirche, hat wieder Glocken. Sie sind am Dienstag mit einem Sattelschlepper aus dem österreichischen Innsbruck gekommen. Dort waren die zwei alten Glocken aus dem Jahr 1671 in den vergangenen Monaten restauriert worden, zwei weitere - eine Tauf- und eine Friedensglocke - wurden neu gegossen. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 360.000 Euro.



Bevor sie in den Kirchenturm kommen, werden die Glocken am Dienstagnachmittag vor der Oberkirche geweiht. Dabei können die Zuschauer zum ersten Mal den Klang hören, so Pfarrer Uwe Weise. "Die vier Glocken werden nach Nennung ihres Namens in der Reihenfolge ihrer Größe auf die trinitarische Formel ’Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes’ jeweils dreimal angeschlagen."



Nach der Glockenweihe soll das Geläut am Mittwochmorgen mit einem Kran in den Kirchturm gehoben werden. Dort werden die Einzelteile nach und nach zusammengesetzt. Spätestens Ostern 2023 sollen die neuen Glocken dann das erste Mal läuten.

Die Glocken vor der Oberkirche | Bild: rbb/Lepsch

Auf Tour durch Cottbus

Die Cottbuser konnten sich am Dienstag an verschiedenen Orten der Stadt die Glocken aus nächster Nähe ansehen. Die neue Attraktion der Oberkirche ging in gewisser Weise auf Tour. Sie startete am Vormittag auf dem Stadthallenvorplatz und machte Halt am Brandenburger Platz, dem Staatstheater, dem Sandower Warmbad, der Grundschule im Ortsteil Dissenchen und schließlich am Evangelischen Gymnasium.



Ab sofort eine Glocke mehr

Mitte September waren die tonnenschweren Glocken der Oberkirche innerhalb von zwei Stunden mit Kränen aus dem Turm geholt und zu Boden gelassen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kirche drei Glocken, also eine weniger als künftig. Zwei der alten Glocken waren defekt und durften seit Jahren nur noch eingeschränkt geläutet werden. Sie sind nun restauriert zurück in Cottbus. Die dritte Glocke, die klanglich nicht zu den anderen gepasst hat, wird verkauft.

rbb/Schiller Restaurierungsarbeiten - Cottbuser Oberkirche hat vorerst keine Glocken mehr Die Oberkirche Cottbus ist still. Die drei alten, tonnenschweren Glocken sind ausgebaut worden und sollen teilweise saniert werden. Geplant ist, dass der Turm im Frühjahr 2023 wieder neu bestückt wird. Doch dann werden die Glocken anders klingen.



Die zwei ganz neu gegossenen Glocken sollen stimmlich besser zu den beiden vorhandenen Voillard-Glocken passen. Eine erste Ahnung vom neuen Geläut kann man schon jetzt auf der Internetseite der Gemeinde durch eine Klangsimulation bekommen [st-nikolai-cottbus.de].