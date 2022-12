Ein Mann ist am Montag in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) offenbar nach einem Sturz auf den Kopf verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizei und Rettungskräfte seien am frühen Abend zur Hilfe gerufen worden, als ein Bürger einen hilflosen Mann auf dem Bürgersteig entdeckt hatte.

Der 43-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, in der Notaufnahme sei aber nur noch dessen Tod festgestellt worden. Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, so die Polizei. Stattdessen gelte es als wahrscheinlich, dass sich der Verstorbene bei einem Sturz am Kopf verletzte.