Gleich zwei Neuerungen gibt es seit dem Fahrplanwechsel am Wochenende auf der Strecke Leipzig - Cottbus - Hoyerswerda. Zum einen kommen hier Züge einer neuen Generation zum Einsatz. Zum anderen werden aus einem Zug aus Leipzig ab dem Eisenbahndrehkreuz in Falkenberg zwei Richtungen bedient. Der vordere Teil des 140 Meter langen Zuges fährt nach Cottbus weiter, während der hintere nach Hoyerswerda anschließt.



Zugreisende müssen also darauf achten, in welchen Teil des Zuges sie einsteigen. Für entsprechende Hinweise sei gesorgt, sagt Zugbegleiter Sandro Naumann: "Die Leute können anhand der Anzeigen schon von außen erkennen, in welche Richtung der Zug ab Falkenberg weiter fährt. Das ist ein super Angebot." Naumann lobt auch die Zusammenarbeit der beteiligten Fahrverbände. Jetzt würden Reisende angenehmer in die Messestadt Leipzig gelangen.