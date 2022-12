In Cottbus hat am Mittwoch ein Wildpinkler eine Frau angegriffen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe am Nachmittag auf die Berliner Straße in der Innenstadt uriniert. Als eine 63-Jährige ihn auf sein Fehlverhalten ansprach, habe der Mann sie unvermittelt "mit Faustschlägen malträtiert", wie es von der Polizei heißt. Die Frau wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Die Polizei sucht bei der Fahndung nach dem Unbekannten deshalb nach Zeugen. Der Angreifer soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, etwa 1,70 Meter groß sein und kurze blonde Haare haben. Er habe eine pinkfarbene Jacke getragen und russisch gesprochen. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Cottbus oder über das Internet melden.