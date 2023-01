Durch Sturmböen umgeknickte und umgekippte Bäume haben am frühen Donnerstagmorgen mehrere Unfälle in Südbrandenburg ausgelöst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. So sei ein Lkw auf der Bundesstraße 168 zwischen Mochlitz und Lieberose (Dahme-Spreewald) gegen mehrere Bäume gestoßen, die in Folge des Sturms auf die Fahrbahn ragten. Der Fahrer sei nicht verletzt worden, es sei aber ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

Auf der Bundesstraße 169 war zwischen Bahnsdorf und Lindchen (Oberspreewald-Lausitz) ebenfalls ein Baum auf die Fahrbahn gekippt. Ein Transporter sei gegen 3.30 Uhr über den Baum gefahren, der Fahrer sei mit Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei.

Auf der Autobahn 13 zwischen Bronkow und Calau (Oberspreewald-Lausitz) habe es zudem gleich zwei Unfälle gegeben. Mehrere Bäume waren umgeknickt, einer habe die rechte Fahrbahn blockiert. Ein Lkw-Fahrer habe nicht mehr ausweichen können und sei gegen den Baum gefahren. Eine Stunde später sei es an gleicher Stelle wegen herabgefallener Äste zu einem Unfall eines Pkw gekommen. In beiden Fällen sei aber niemand verletzt worden.