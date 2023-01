Nur zwei Betriebe in ganz Brandenburg bauen Chicorée an: einer in Pretschen (Dahme-Spreewald), ein zweiter in Oberkrämer (Landkreis Oberhavel). Die gestiegenen Energiepreise haben in diesem Jahr Folgen für das Gemüse, dass - zumindest in Pretschen, dem kleineren der beiden Betriebe - weniger geerntet wird als zuvor.



Der Betrieb von Landwirt Sascha Philipp in Pretschen baut seit 20 Jahren Chicorée an und lieferte in den vergangenen Jahren auch bundesweit aus. In diesem Jahr gebe es aber Probleme aufgrund fehlender Fahrer bei Speditionen und der Energiekrise, sagte er am Montag dem rbb. "Wir konzentrieren uns zum ersten Mal bewusst zu 100 Prozent auf die Region", so Philipp. 30 Prozent weniger Ware könne er voraussichtlich in diesem Jahr anbieten.