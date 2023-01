Zahlreiche Unfälle wegen Glätte in Südbrandenburg

Der einsetzende Schneefall hat am Mittwochvormittag zu schwierigen Verhältnissen auf den Straßen in Südbrandenburg geführt. Bis zur Mittagszeit sind bei der Polizeidirektion Süd mehr als 30 witterungsbedingte Verkehrsunfälle gemeldet worden, wie es hieß.

Die überwiegende Zahl der Zusammenstöße ging demnach glimpflich aus, in vier Fällen wurden jedoch Personen verletzt. Bei Neupetershain und in Kittlitz (Oberspreewald-Lausitz) war jeweils ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Auf dem Elsterbogen in Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) rutschten zwei Autos im Kreuzungsbereich ineinander. In Glinzig (Spree-Neiße) verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen ein Gebäude. Rettungskräfte wurden zur medizinischen Versorgung hinzugerufen und brachten die Verletzten in Krankenhäuser.