Ein Wolf ist am Dienstag bei Cottbus von einem Auto erfasst und dabei getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach habe der Fahrer eines Transporters am Abend die Polizei gerufen, nachdem ihm das Tier in sein Fahrzeug gelaufen sei.

Personen seien bei dem Unfall an der Anschlussstelle Cottbus-West nicht zu Schaden gekommen, hieß es weiter. Am Transporter seien Schäden in Höhe von 3.000 Euro entstanden, er sei aber weiter fahrtüchtig.

Um den toten Wolf habe sich der Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburg gekümmert. Dieser sei unverzüglich verständigt worden, so die Polizei.