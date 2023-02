Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwoch in Cottbus ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall hatte sich am Morgen bei einer Baustelle in der Cottbuser Puschkinpromenade ereignet, wie die Polizei und die Leitstelle Lausitz der Feuerwehr dem rbb sagten.

Der Bauarbeiter sei bis zu den Oberschenkeln unter einer schweren Mauer eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr mit Hilfe eines Krans befreit werden. Der 45-Jährige sei anschließend ins Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum eingeliefert worden. Der Unfall hatte sich laut Polizei bei Arbeiten an einer Grundstücksbegrenzung ereignet.



Der Einsatz habe rund zwei Stunden gedauert. Weitere Ermittlungen führt das Amt für Arbeitsschutz.