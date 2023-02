Ein Mini-Sender hat die Autobahnpolizei möglicherweise zu einem beachtlichen Fund von Diebesgut geführt. Wie die zuständige Polizeidirektion Süd am Montag mitteilte, haben Beamte auf der A13 zwischen Kittlitz und Calau (Oberspreewald-Lausitz) einen Transporter gestoppt, in dem sich unter anderem ein E-Bike mit GPS-Tracker befand.

Nachdem es bereits am 9. Januar gestohlen wurde, habe der Besitzer das E-Bike nun in der Nacht per Tracker geortet und den Polizeinotruf gewählt, teilte die Polizeidirektion Süd mit. Die Autobahnpolizei habe den Transporter dann auf einen Rastplatz geleitet und dort kontrolliert.