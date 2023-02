ADAC will gestohlene Fahrrad-Pannenstation in Cottbus ersetzen

Die gelbe Fahrrad-Pannenstation des ADAC in der Cottbuser Stadtmitte wird ersetzt. Das teilte der Automobilclub auf rbb-Nachfrage mit. Die Säule war erst Anfang Januar in der Nähe der Stadthalle Cottbus aufgebaut worden. Gut eine Woche später wurde sie bereits gestohlen.

Mit der Radservice-Station konnten Fahrradfahrer kostenfrei spezielles Werkzeug nutzen, um beispielsweise einen platten Fahrradschlauch auszuwechseln oder den Reifen aufzupumpen. So eine Station gibt es seit Ende 2022 unter anderem auch am S-Bahnhof in Wildau [wildau.de]

Wann die neue Säule in Cottbus wieder aufgestellt wird, ist noch nicht klar. Möglicherweise ist es in einem Monat so weit, sagte die ADAC-Sprecherin. Was mit der ursprünglichen Säule passiert ist, bleibt weiter unklar. Die Polizei hat bislang keine Hinweise darauf, wo sie hingekommen sein könnte.