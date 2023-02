In Cottbus ist am Freitag die Bildungsmesse "Impuls" für Bildung, Job und Gründung gestartet. Sie ist nach Angaben der Veranstalter mit 170 Ausstellern die größte Messe ihrer Art in Brandenburg und soll eine zentrale Anlaufstelle für Schüler, Jobsuchende und potenzielle Existenzgründer sein.



Nach coronabedingter Pause läuft die "Impuls" in diesem Jahr wieder in gewohntem Umfang bis Samstag in den Cottbuser Messehallen. In den Jahren 2021 und 2022 fand sie in digitaler Form statt. Am Eröffnungstag werden vor allem Schulklassen erwartet.