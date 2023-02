Auf der Autobahn 15 haben am Montag die Vorbereitungen für umfangreiche Sanierungsarbeiten zwischen dem polnischen Grenzübergang und der Anschlussstelle Forst (Spree-Neiße) begonnen. Sie dauern zwei Wochen, dann will die Autobahn GmbH des Bundes auf rund zehn Kilometern die Fahrbahndecke erneuern. Für Autofahrer bedeutet das bereits ab sofort in beide Fahrtrichtungen Einschränkungen und dadurch längere Fahrzeiten.