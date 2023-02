Bei der Planung eines besseren Radwege-Netzes in Cottbus will die Stadt auch die Einwohner mit einbeziehen. Sogenannte Wegedetektive sollen helfen, Lücken zu ermitteln und die Radwege sicherer und bequemer zu gestalten. Die Nutzenden wüssten am besten, was für das "Radverkehrskonzept 2035" notwendig sei, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Über die Webseite www.wegedetektiv.de/cottbus können im März online Vorschläge zur Verbesserung des Radwegenetzes, zu gefährlichen Stellen und weitere Hinweise eingereicht werden.