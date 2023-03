Demnach hatten Beamte der Bundespolizei am Mittwochnachmittag die Autobahnpolizei gerufen, weil sie bei der Kontrolle des Autos Unregelmäßigkeiten festgestellt hatten. Nach dem Abgleich der Daten habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug bereits vor neun Jahren in Berlin gestohlen worden war.

Die Polizei nehme nun Kontakt mit dem Besitzer des Autos auf, erklärte ein Polizeisprecher dem rbb auf Nachfrage. Der habe dann die Wahl, ob er das gestohlene Fahrzeug zurücknehmen wolle oder nicht.

Laut dem Versicherungsunternehmen Allianz gibt es nach dem Diebstahl eines Autos eine Frist von vier Wochen. Wird das Fahrzeug in dieser Zeit gefunden, muss der Besitzer es zurücknehmen - egal in welchem Zustand. Die Versicherung zahle dann nicht. Zudem müsse das Auto in diesem Zeitraum sogar an der Fundstelle abgeholt werden.

Wird das Fahrzeug erst nach mehr als vier Wochen wiedergefunden, geht es in den Besitz der Versicherung über, da üblicherweise bereits Schadenersatz gezahlt wurde. Der Vorbesitzer hat dann die Möglichkeit sein Auto zurückzukaufen.