Glocken sollen erstmals wieder in Cottbuser Oberkirche läuten

Die Glocken der Cottbuser Oberkirche sollen am Freitag zum ersten Mal nach mehreren Monaten wieder geläutet werden. Sie wurden im österreichischen Innsbruck teilweise restauriert, teilweise neu hergestellt.

Geplant ist, dass die Glocken über viele Generationen hinweg läuten. "Wir waren beim Glockenguss in Innsbruck und die älteste Glocke, die dort im Museum klangbereit hängt, ist 1.000 Jahre alt", so Weise.

Die Klangkörper werden laut Pfarrer Uwe Weise am Freitag zunächst eingeläutet und dabei einzeln vorgeführt - zuerst die Taufglocke, die die kleinste von allen ist. "Dann gibt es zwischendurch ein bisschen Ruhe, dann die nächste - bis alle vier Mal geläutet haben." Anschließend werden die verschiedenen Kombinationen vorgeführt. "Das mündet kurz vor 18 Uhr in das Gottesdienstgeläut." Eine erste Ahnung vom Klang kann man schon jetzt auf der Internetseite der Gemeinde durch eine Klangsimulation bekommen [ st-nikolai-cottbus.de ].

Auch die zwei restaurierten Glocken der Cottbuser Oberkirche, der größten der Stadt stammen aus dem Jahr 1671. Sie waren defekt und durften seit Jahren nur noch eingeschränkt geläutet werden. Sie hängen nun neben einer Tauf- und einer Friedensglocke, die beide neu gegossen wurde. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 360.000 Euro.

Die ehemals dritte Glocke, die klanglich nicht zu den anderen gepasst hat, steht zurzeit in der Oberkirche und soll verkauft werden. "Es gibt Kirchengemeinde, die Glocken suchen", so Pfarrer Weise. "Es könnte sein, dass der Ton, den wir haben, und die Ausmaße dieser Glocke zu ihrem Geläut passt." An Privatpersonen dürfe sie nicht verkauft werden.