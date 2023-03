Hunderte nehmen an Hoffnungsmarsch für in Südafrika verschwundenen Döberner teil

Mehrere Hundert Menschen haben sich nach Einschätzung eines rbb-Reporters am Sonntag in Döbern (Spree-Neiße) getroffen, um ein Zeichen der Hoffnung im Fall eines in Südafrika verschollenen 22-Jährigen zu senden. Sie kamen mit Kerzen und Fackeln in den Händen zusammen, um für den seit Mitte Februar vermissten Nick F. zu beten und seiner Familie ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme auszudrücken.

Die Familie von Nick F. lebt in Döbern. Von dort aus war der 22-Jährige allein nach Südafrika in den Urlaub geflogen. Seit einer Wanderung nahe Kapstadt vor fast einem Monat gilt der junge Mann als verschollen.