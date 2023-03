In den Brandenburger Dörfern sind viele Menschen auf Verkaufswagen angewiesen. Durch viele Orte rollen Bäcker- oder Fleischermobile, sogar mobile Supermärkte gibt es. Am Dienstag hat nun die Saison für den Lausitzer "Hühnergott" wieder begonnen - ein Verkaufswagen für lebendes Geflügel fährt nun wieder regelmäßig durch die Lausitz.

Der "Hühnerboom" halte auch nach der Pandemie an, sagt Oliver Scholz vom Geflügelhof Schlingmann in Luckau (Dahme-Spreewald). Zur Auswahl stehen unter anderem Grünleger, Maran, dunkle und helle Sussex und Königsberger, so Scholz.