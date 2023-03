Um an das Schicksal des in Südafrika verschollenen Nick aus Döbern (Landkreis Spree-Neiße) zu erinnern, findet im Ort am Sonntag ein sogenannter "Hoffnungsmarsch" statt. Das sagte die Cousine des Vaters des Vermissten, Birgit Matschke dem rbb am Freitag. Sie gehört zu den Organisatoren des Marsches.



Die Veranstaltung sei offen für alle, so Matschke. "Es geht uns auch darum, dass wir der Familie, den Eltern, zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass wir alle anteilnehmen", sagte sie. Ihre Tante, die Oma des Vermissten, weine jede Nacht. "Man möchte, dass alle zur Ruhe kommen. Egal, wie er gefunden wird, Hauptsache er wird gefunden", sagte Matschke.