"Der Gemüsebau nimmt ab und das ist schade", so Göbel. In den Randregionen Berlins nehme der Anbau zwar zu, auf dem Land hingegegen drastisch ab. "Wir sehen hier klar die Auswirkungen von gestiegenen Löhnen, von gestiegenen Energiekosten", so Göbel. Das führe dazu, dass regionales Gemüse weniger gekauft werde.

Schon seit 30 Jahren schrumpft der Gemüseanbau auf den Äckern der Göritzer Agrar GmbH bei Vetschau (Oberspreewald-Lausitz). Geschäftsführer Thomas Göbel hat dabei nicht nur seinen Betrieb im Blick. Als Präsident des Südbrandenburger Bauernverbandes hat er die Übersicht über alle Betriebe südlich von Berlin. Auf 70 Hektar wurde in Göritz mal Gemüse angebaut, jetzt sind es noch fünfeinhalb Hektar. Und nicht nur hier, so Göbel.

Gemüseanbau in Deutschland ist teuer und damit auch das Gemüse. Viele Kunden könnten sich das nicht mehr leisten und würden stattdessen zum günstigeren Gemüse aus dem Ausland greifen, sagt Thomas Göbel. "Im letzten Jahr haben wir für einen Blumenkohlkopf im Schnitt bis zu 3,50 Euro nehmen müssen", so Göbel. Dieses Jahr werde es wahrscheinlich noch mehr. Mit der Supermarktware könne er nicht mithalten. "Im Supermarkt hat er bis zu 70 Cent gekostet, obwohl auch dort die Preise gestiegen sind", sagt der Landwirt.

Einige Kilometer entfernt in Burg (Spree-Neiße) baut Wilfried Baronick Gemüse an. Auch bei ihm ist es deutlich weniger als in den Vorjahren und landet später auf dem Feld. Baronick will damit Geld sparen, erklärt er: "Damit wir die teure Jungpflanzennachzucht im Winter, durch das viele Heizen, etwas verkürzen können", so Baronick. Normalerweise beheizt er schon im Januar ein Foliengewächshaus. In diesem Jahr hat er darauf verzichtet.

Baronick hofft nun auf eine ertragreiche Ernte. Es ist aber gut möglich, dass er seine Anbaufläche weiter verkleinern muss.