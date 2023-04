Mehr Autofahrer bei Rot geblitzt - Cottbus zieht 1,8 Millionen Euro von Verkehrssündern ein

Mi 26.04.23 | 12:45 Uhr

dpa/Sebastian Gabsch Audio: Antenne Brandenburg | 26.04.2023 | Sebastian Schiller | Bild: dpa/Sebastian Gabsch

Die Stadt Cottbus hat bei Verkehrskontrollen im Jahr 2022 insgesamt 1,8 Millionen Euro eingenommen. Das sagte Manuel Helbig, der Leiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit, dem rbb am Rande der Bilanzvorstellung der Stadt am Dienstag. So seien rund 2.070 Autofahrer an Kreuzungen geblitzt worden, knapp 500 mehr als im Vorjahr. "Das heißt, mehr als fünfmal pro Tag wurde in der Stadt eine Ampel trotz Rot passiert", teilte die Stadt mit.



"Die nächste traurige Bilanz ist, dass auch deutlich mehr Autofahrer vor unseren Grundschulen zu schnell unterwegs sind", sagte Manuel Helbig. Auch hier sei die Zahl gestiegen, obwohl weniger Kontrollen stattgefunden hätten, heißt es. So seien die Radarwagen 251 Stunden im Einsatz gewesen (2021: 275 Stunden). In dieser Zeit hätten circa 2.160 Autofahrer die Höchstgeschwindigkeit überschritten (2021: circa 2.150).

Extremraser mehr als 100 km/h zu schnell

Insgesamt sind die Geschwindigkeitsverstöße in Cottbus laut Manuel Helbig 2022 aber zurückgegangen. Die stationären Blitzer hätten rund 17.200 Mal ausgelöst, im Vorjahr sei es fast doppelt so oft gewesen. Das sei unter anderem "auf den straßenbaubedingten Ausfall der Messanlage in Gallinchen sowie die Fokussierung hin zu mehr mobiler Überwachung" zurückzuführen, heißt es.

