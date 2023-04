In Calau gibt es schlechte Witze statt Strafzettel

Aktion am Gründonnerstag

Do 06.04.23 | 12:23 Uhr

"Warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man dann colabiert." In Calau bekommen Parksünder am Gründonnerstag keinen Strafzettel, sondern schlechte Witze. Mit der Aktion "Kalauer statt Knöllchen" will die Stadt ihr Image als "Stadt der Kalauer" untermauern. Die Aktion gibt es bereits seit vielen Jahren.

Nach Angaben der Stadtverwaltung zieht die Aktion auch Gäste von außerhalb an. Nicht nur Einheimische parken an diesem Tag zuweilen absichtlich falsch - auch Touristen wollen einen der Kalauer an der Windschutzscheibe ergattern. Laut Stadt ist die Aktion deutschlandweit einzigartig.

Ob nun ein Bußgeld oder ein schlechter Witz die größere Strafe ist, liegt dann wohl im Auge des Betrachters.