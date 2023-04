Do 06.04.23 | 15:04 Uhr

Mit einer neuen Open-Air-Ausstellung hat am Donnerstag offiziell die Saison im Branitzer Park in Cottbus begonnen. Die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz stellte dabei das geplante Programm der nächsten Monate vor. Das Motto der Saison lautet "Steinreich. Bauen und Gestalten in Branitz".



Bei der Ausstellung "Immer neuer Ärger! Bauen in Branitz einst und jetzt" sollen fünf Stationen laut Stiftung zeigen, was Bauen im Park zu Pücklers Zeiten bedeutete und welche Schwierigkeiten es heute gibt. Laut Stiftung musste sich auch Pückler schon 1850 mit den Problemen Logistik, Fachkräfte, Technologie, Klimaereignisse und Lieferketten auseinandersetzen. Die Ausstellung läuft bis Ende Oktober.