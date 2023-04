Mit verstärkten Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen beteiligt sich die Brandenburger Polizei an einer europaweiten Aktion gegen das Rasen, am sogenannten "Speedmarathon". Seit Montag werden in Brandenburg dabei vor allem Alleen kontrolliert. Diese gelten als Unfallschwerpunkte. Laut Verkehrsunfallstatistik war 2022 jeder dritte Unfalltote nach einer Kollision mit einem Baum verstorben. Weitere Kontrollpunkte sind Kitas und Schulen.

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit unter anderem in Sallgast (Landkreis Elbe-Elster). Laut Polizeioberkommisssar Sebastian Schwarzer könne dort auf einer Seite eine Allee, auf der anderen Seite die Tempo-30-Zone vor einer Schule kontrolliert werden. Laut Schwarzer ebstand von Eltern und Lehrern bereits länger der Wunsch, dass dort kontrolliert werde.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung in Sallgast hatte die Polizei am Vormittag bei einem Autofahrer gemessen, der in der Allee mit 119 Stundenkilometern unterwegs war. Laut dem aktuellen Bußgeldkatalog erwartet ihn nun ein Bußgeld von 228,50 Euro und ein Punkt in Flensburg.