Lichtenauer See

Eine Frau aus Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz), die knapp drei Wochen als vermisst galt, ist tot aufgefunden worden. Das sagte die Polizei dem rbb am Mittwochmorgen.

Bei der Frau handelt es sich um eine 59-jährige Lübbenauerin, die in einem Wohnheim für geistig Behinderte lebte. Am Tag ihres Verschwindens wollte die Frau zu ihrer Arbeit in einer Behindertenwerkstatt laufen, war dort aber nie angekommen.