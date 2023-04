Ein Linienbus des Unternehmens Cottbusverkehr ist am frühen Montagmorgen in Kolkwitz (Landkreis Spree-Neiße) vollständig ausgebrannt. Wie die Leitstelle Lausitz in Cottbus dem rbb sagte, waren die Einsatzkräfte kurz nach vier Uhr in die Nähe des alten Klinikums am Ortrand gerufen worden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut Cottbusverkehr um einen Hybrid-Bus. Er brannte innerhalb weniger Minuten vollständig aus. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Fahrgäste im Bus befunden, hieß es von Cottbusverkehr. Der Busfahrer sei aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Nach wenigen Stunden wurde er laut Unternehmensangaben wieder entlassen.

Das Fahrzeug werde nun von der Kriminalpolizei untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Wie die Polizei dem rbb sagte sei ein technischer Defekt wahrscheinlich.

Cottbusverkehr besitzt drei weitere Hybrid-Busse. Diese seien für eine Sonderinspektion in eine Werkstatt gebracht worden.