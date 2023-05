Aktionstag in Brandenburg - Eltern und Erzieher fordern mehr Kita-Plätze, Fachkräfte und Qualität

Zu wenig Personal und fehlende Kita-Plätze: Eltern und Erzieher haben in Brandenburg für eine bessere Ausstattung der Kitas protestiert. Der Bildungsminister zeigt Verständnis. Der Fachkräftemangel könne aber nicht auf die Schnelle beendet werden.



Erzieher, Eltern und Vertreter von Kita-Trägern und Gewerkschaften haben am Montag mit Aktionen in Brandenburg auf Missstände aufmerksam gemacht, die es nach ihrer Aussage in den Kitas gibt. Beim "Kitakollaps-Tag" forderten sie unter anderem bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen sowie mehr Kita-Plätze und Personal. Einige Einrichtungen waren geschlossen. Landesweit wurden laut Veranstalter über 370 Aktionen angekündigt, davon der Großteil im Berliner Speckgürtel [kitakollaps.de].



Stark belastete Fachkräfte

Die aktuelle Regelung zur Höhe der Kita-Beiträge sei ungerecht, sagte unter anderem die Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Awo Brandenburg, Angela Schweers. Sie kritisiert auch, dass bürokratische Hindernisse die Arbeit der Erzieher erschweren würden. "Auch muss unter anderem das Essensgeld abgeschafft und die Qualität der Betreuung endlich gesetzlich festgeschrieben werden", sagte Schweers.



Es würden Kitaplätze fehlen, Fachkräfte seien oft zu stark belastet, um eine gute Betreuung der Kinder in kleinen Gruppen sicherzustellen, so die Sprecherin. Im Ergebnis würden viele Kitas früher schließen oder hätten tageweise zu.



"Ein strukturelles Problem"

Eine größere Kundgebung gab es in Cottbus. Nach Polizeiangaben waren rund 500 Menschen gekommen. "Ich bin als Mutter persönlich betroffen und habe in den letzten Monaten festgestellt, dass meine Kita Unterstützung braucht, dass ich die Kinder früher abhole oder gleich zu Hause lasse, weil Personalnot herrscht", sagte Sarah Ostrowski, die die Kundgebung mit organisiert hat. Ihr sei klargeworden, "dass das nicht nur an Corona oder Krankheitswellen liegt, sondern ein strukturelles Problem ist." Der aktuelle Betreuungsschlüssel führe dazu, dass auf eine Fachkraft teilweise 20 Kinder oder mehr kämen, so die Organisatoren der Cottbuser Kundgebung. Es fehle außerdem an Vorgaben für Finanzierung und Qualitätsstandards.

Die Protestierenden forderten vor allem mehr Geld. "Jeder eingesparte Euro im Kitasystem muss mehrfach in den Folgesystemen wie Schule, Ausbildung oder Jobcenter gezahlt werden", sagte Nicole Ringwelski von der Kreiselternvertretung Cottbus der Nachrichtenagentur dpa. "Eine Umsetzung der Reform noch in dieser Legislatur ist möglich und wichtig für die Brandenburger Kinder, Eltern und Träger", sagte eine Sprecherin der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.



Weitere Aktionen in Südbrandenburg

Allein im Süden Brandenburgs waren für Montag dutzende Aktionen geplant. So wurde unter anderem ein Kundgebungs-Spaziergang durch Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) angekündigt. Die Politik solle drauf aufmerksam gemacht werden, dass sich viele Eltern mehr Kita-Qualität und Personal wünschen, sagte eine Erzieherin dem rbb vorab. Es gebe außerdem immer wieder Engpässe durch erkrankte Mitarbeiter. Mehrere Kitas - unter anderem in Herzberg, Uebigau (beide Elbe-Elster) und Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) - hatten angekündigt, Plakate an ihre Zäune zu hängen. Ein Spremberger Hort lud zudem Kinder und Eltern ein, ihre Wünsche auf Postkarten zu schreiben, die dann gesammelt ans Bildungsministerium geschickt werden sollen.

Bildungsminister zeigt Verständnis

Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) zeigte Verständnis für die Proteste. Er sprach im rbb24 Inforadio von einem "wichtigen Thema". Allerdings könne der Fachkräftemangel nicht auf die Schnelle gelöst werden. "Wir [haben] als Land die Ausbildungskapazitäten in den vergangenen Jahren dramatisch erhöht", so Freiberg. Aktuell gebe es rund 5.000 Ausbildungsplätze. "Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor gut zehn Jahren", sagte der Minister. Das Kabinett habe außerdem versprochen, 1.000 zusätzliche Erzieherstellen bis zum Jahr 2025 zu finanzieren, so Freiberg. Es sei auch wichtig, die Arbeitsplätze attraktiver zu machen.

Kita-Reform auf Eis

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Brandenburg will die Betreuung kleiner Kinder spürbar verbessern. Die Eltern sollen schrittweise von den Kita-Beiträgen entlastet werden. Aktuell unterscheiden sich die Beiträge unter anderem noch je nach Einkommen und Umfang der Betreuung. Eine Reform des Kitarechts, die eigentlich bis Anfang 2023 geplant war, liegt aber auf Eis. Im Kern geht es um eine einheitliche Finanzierung der Kitas im Land, aber auch der Bildungsauftrag der Kitas sollte geschärft werden. 2022 war die Reform auf Wunsch des Städte- und Gemeindebundes verschoben worden. Als Gründe wurden die Belastungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine genannt.

