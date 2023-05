Eine kurze Flugpause eines Heißluftballons hat in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das teilte die Leitstelle Lausitz dem rbb am Dienstagmorgen mit.

Laut Leitstelle hatte ein Anwohner gemeldet, dass ein Heißluftballon in Schwierigkeiten stecke. Der Anrufer habe den Eindruck gehabt, der Ballon stürze über Senftenberg ab. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort allerdings fest, dass der Ballon regulär in einem Gewerbegebiet gelandet war. Ein Begleitfahrzeug der Ballonfirma war ebenfalls vor Ort.

Nach einer kurzen Pause hob der Heißluftballon wieder ab. Ein Sprecher der Leitstelle Lausitz erklärte, der Anwohner habe grundsätzlich richtig gehandelt, als er den Notruf gewählt hatte. Er hat nun keine Folgen zu befürchten.