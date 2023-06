Grundschule Burg - Trotz Krebsbehandlung in der Schule - dank Avatar

Während seine Klassenkameraden in der Schule lernen muss Paul in seinem Krankenbett bleiben. Wegen einer Krebsbehandlung in Magdeburg kann er nicht am Unterricht teilnehmen. Ein kleiner weißer Roboter, Pauls "Avatar", kann Abhilfe leisten.



Es krächzt und scheppert etwas aus dem Lautsprecher, aber Paul ist gut zu verstehen: "Straße mit ß" sagt der Grundschüler - es ist Deutschunterricht in der Grundschule Burg (Spree-Neiße). Auf einer Schulbank in der ersten Reihe steht ein kleiner, an einen Roboter erinnernder Apparat, ein "Avatar". Der "echte" Paul befindet sich während der Schulstunde 240 Kilometer von seiner Klasse entfernt. Paul liegt in einem Krankenhaus in Magdeburg und wird dort wegen einer Krebserkrankung behandelt. "Paul Junior", wie er seinen Avatar genannt hat, bleibt währenddessen im Spreewald. Gesteuert wird das Gerät über ein Tablet. "Hier gibt es Pfeile, mit dem linken Pfeil dreht er sich nach links" erklärt Paul in Magdeburg, während sich Paul Junior in Burg um die eigene Achse dreht.



Der "Avatar" von Paul im Klassenzimmer | Bild: rbb

Hausaufgaben, Tests, Vorträge dank "Paul Junior"

Pauls Banknachbarin geht das bei der Gruppenarbeit manchmal nicht schnell genug. Kurzerhand dreht sie den kleinen weißen Roboter zu sich. Paul muss sich in Magdeburg einer Chemotherapie unterziehen. Selbst im Klassenraum zu sitzen ist dabei undenkbar. "Paul Junior" hilft. "Würde der Avatar vor mir stehen könnte ich ihn tausend Mal küssen, weil ich mich so doll freue", sagt Paul. Seine Diagnose bekam er im Januar. Plötzlich, erzählt er, habe er im Krankenhaus gelegen und Medikamente bekommen. "Als das Krankenhausleben begann, hat das mein Leben komplett verändert", erzählt Paul. Jetzt, dank des Avatars, könne er wieder täglich am Unterricht teilnehmen. Paul macht Hausaufgaben, schreibt Tests und hält Vorträge.



Paul in seinem Bett in Magdeburg | Bild: MDR

Leihgabe von Magdeburger Stiftung

Pauls Mitschüler akzeptieren den Avatar nicht nur, sie freuen sich sogar darüber, dass er da ist. "Ohne Paul hat es keinen Spaß gemacht, weil es so ruhig in der Klasse war", sagt ein Schulfreund, ein anderer erzählt, er wäre aus Trauer fast im Erdboden versunken, als Paul weg war. Nun helfe der technische Ersatz aber gut. Eine Magdeburger Stiftung hat "Paul Junior" ausgeliehen. Das Gerät kostet rund 3.000 Euro. "Auf jeden Fall machen wir da mit und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit Paul irgenwie aus dieser Isolation herauskommt", erzählt Primarstufenleiterin Annett Kaufmann von ihren ersten Gedanken zu der technischen Unterstützung. Sie sei traurig darüber, dass so etwas keine Selbstverständlichkeit in Deutschland sei. "Ich habe sie alle so vermisst. Jetzt ist das Krankenhausleben eine Stufe besser" sagt Paul, während er in Magdeburg weiter seine Schulbücher studiert und ab und zu auch ein bisschen Unsinn mit seinen Mitschülern 240 Kilometer entfernt machen darf.



