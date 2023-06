An einem Gymnasium in Luckau (Dahme-Spreewald) ist es zu einer Gewaltandrohung gekommen. Das bestätigte die Polizei dem rbb am Montag. Zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau [Bezahlinhalt]" berichtet.



Demnach war bereits in der vergangenen Woche eine Drohung an der Wand einer Toilette des Luckauer Bohnstedt-Gymnasiums entdeckt worden. Dabei war eine Tat für Montag und Dienstag angekündigt worden. Die Schule hatte den Eltern daraufhin freigestellt, ob sie ihre Kinder an den beiden Tagen in die Schule schicken.