Umweltverbände kündigen Demonstration am Tagebau Welzow an

Gegen Kohleabbau in Brandenburg

Die Demonstration sei für den 25. Juni geplant. Das Bündnis fordert einen Kohleausstieg im Osten Deutschlands, bei dem nicht mehr Kohle verbrannt wird, als es die Einhaltung des 1,5 Grad-Zieles erlaube. Das Ziel war 2015 bei der Weltklimakonferenz in Paris formuliert worden und besagt, dass die Erderwärmung im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten nicht über 1,5 Grad Celsius steigen soll.

Mehrere Umweltverbände, darunter der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Fridays for Future oder auch Greenpeace wollen Ende Juni am Tagebau Welzow für einen Kohleausstieg in Ostdeutschland demonstrieren. Das teilte der BUND Brandenburg am Mittwoch mit.

Selbst ein vorgezogener Ausstieg aus der Kohle in der Lausitz im Jahr 2030 käme zu spät, um die Klimaziele einzuhalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Der Studienleiter schlägt eine jährliche Drosselung der Kraftwerke ab 2024 vor.

Studie: Kohleausstieg in der Lausitz 2030 reicht nicht für 1,5-Grad-Ziel

Laut BUND dürften in der Lausitz deshalb nur noch maximal 205 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert werden. Der Umweltverband sieht im Kohleausstieg in Brandenburg und Sachsen einen zentralen Hebel zur Bekämpfung der Klimakrise. Laut dem Betreiber Leag fördert aber allein der Tagebau Welzow jährlich 20 Millionen Tonnen.



Gleichzeitig fordern die Verbände, dass der Strukturwandel in der Lausitz sozial gerecht gestaltet werde. Für die Arbeitskräfte in den Kraftwerken seien faire Lösungen nötig, junge Menschen in der Region bräuchten zudem "echte Angebote und Chancen".

Der Kohleausstieg in Deutschland ist bereits 2019 beschlossen worden. Spätestens 2038 ist demnach Schluss mit der Braunkohleverstromung. Anhand verschiedener sogenannter Checkpoints soll zudem ermittelt werden, ob ein früherer Ausstieg möglich ist. Die Ampelkoalition im Bund hatte in ihrem Koalitionsvertrag einen Ausstieg "idealerweise" 2030 angestrebt. Um einen Kohleausstieg früher als 2038 gibt es seit langem Diskussionen, nicht nur in der Lausitz.