rbb|24: Herr Käßner, Sie sind der Leiter des Ambulanten Zentrums für Lungenkrankheiten und Schlafmedizin am Cottbuser Thiem-Klinikum. Zunächst ein private Frage: Wie haben Sie letzte Nacht geschlafen?

Frank Käßner: Ich habe sehr gut geschlafen, weil ich an sich ein guter Schläfer bin und eigentlich nur mein zweites Bein ins Bett ziehen muss und dann einschlafe.

Einschlafen, durchschlafen und erholt aufwachen - das fällt aber vielen Menschen sehr schwer. Wie schafft man das?

Es gibt eine ganze Reihe an Hinweisen, wir bezeichnen sie als Maßnahmen der Schlafhygiene. Die kann man in drei große Gruppen einteilen: zum einen das Verhalten am Tage. Es geht damit los, dass man schon am Tag versucht keinen ausgedehnten Mittagschlaf zu machen, dass man Beschäftigungen wählt, damit man abends müde ist. Betätigung an der frischen Luft ist nicht schlecht, sportliche Betätigung, aber nicht zu spät.

Die zweite große Empfehlung ist dann die Vorbereitung auf den Schlaf, also am Abend. Dass man keine üppigen Mahlzeiten mehr zu sich nimmt, wenig Alkohol trinkt, keine anregenden Getränke oder Genussmittel zu sich nimmt und versucht eine Barriere zu schaffen zwischen dem Tag und der Nacht. Das ist bei jedem unterschiedlich. Der eine liest ein schönes Buch, der nächste hört Musik, die er liebt. Auch Fernsehen ist in Ordnung, so dass man ein bisschen herunterkommt. Schlafkiller sind bekanntlich Computer und Laptops, die sollte man rechtzeitig ausschalten, weil dieses blaue Licht den Schlaf stört.

Die dritte große Empfehlungsgruppe betrifft die Nacht selbst. Da sollte man auf die Bedingungen achten, also ob man einen Schlafplatz hat, der bequem ist. Der Spruch "Wie man sich bettet, so schläft man" stimmt hier. Man sollte eine angenehme Temperatur haben. Die wird empfohlen zwischen 16 und 18 Grad. Störende Faktoren sollten ausgeschlossen werden. Dazu gehören nicht nur Lärm, Geruch und Licht, sondern etwa auch ein heller Wecker. Auch das Handy sollte nicht auf dem Nachttisch liegen.