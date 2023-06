Öffentliche Trinkbrunnen in Cottbus geplant

Hitze und Trockenheit in der Lausitz

Der Cottbuser Wasserversorger, die Lausitzer Wasser Gesellschaft (LWG), plant im Cottbuser Stadtgebiet die Errichtung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen. Das sagte der Technische Geschäftsführer der LWG, Marten Eger, am Dienstag auf rbb-Nachfrage. Die LWG habe der Stadt bereits 2021 angeboten an drei Standorten in der Innenstadt entsprechende Brunnen zu installieren.

Im Herbst des vergangenen Jahres habe die LWG schließlich angeboten, den ersten Brunnen auf eigene Kosten zu errichten. Dieser soll am Schlosskirchplatz entstehen. Die entsprechenden Planungen in der Stadtverwaltung würden laufen. Wann genau der erste Brunnen installiert wird, konnte Eger noch nicht sagen. Weitere Brunnen könnten auf dem Berliner Platz und dem Platz am Stadtbrunnen gebaut werden.