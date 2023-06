Nach der Gewalttat in Kroppen (Oberspreewald-Lausitz) ist die Obduktion des Opfers abgeschlossen. Das sagte ein Polizeisprecher dem rbb am Dienstag auf Nachfrage. Demnach ist die 48-Jährige an einem Schädel-Hirn-Trauma verstorben, das durch eine starke äußerliche Gewalteinwirkung mit einer Axt verursacht wurde. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei erklärt, dass der 67-jährige Ehemann des Opfers für die Tat verantwortlich sei.