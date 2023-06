Wasserwerker Mittwoch, 28.06.2023 | 13:02 Uhr

Hm, warum soll in Brandenburg ein Trinkwasserbrunnen auf dem Dorfanger neben dem Teich stehen, wo man in 5 Minuten zu Fuß daheim ist und alle anderen Strecken (zwangsweise) mit dem Auto zurücklegen muss - aber LÖSCHWASSERbrunnen nicht vorhanden sind???? Jeder kann sich ein Getränk in die Tasche stecken, man kann beim Verdursten überall klingeln, in Potsdam gibt es fast so viele Spätis wie in Berlin, in Zeiten von Corona und anderen ansteckenden Krankheiten will keiner mit dem Mund an was ran gehen, wo andere ihre Hände wuschen... also bitte, was genau soll ein Trinkwasserbrunnen in Brandenburg? Für Radler auf freier Strecke reicht eigentlich ein Wasserhahn am Feuerwehrschuppen, das wäre einheitlich und logisch... Ne Luftpumpe und Flicken sowie Schraubenschlüssel (wie in Österreich) wäre wohl zu viel verlangt.



Die Möglichkeit, sauber pullern zu gehen nebst Händewaschen danach fände ich in brandenburger Städten reizvoll ;-) auf dem Land... gibt es genug Gebüsch.