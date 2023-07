Do 20.07.23 | 14:35 Uhr

Ein stark betrunkener Mann hat am Mittwochabend in Cottbus Rettungskräfte angegriffen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Passanten hätten den Mann "in einer hilflosen Lage" auf einem Parkplatz gefunden und den Notruf gewählt, so die Polizei. Gegenüber den Rettungskräften sei der 32-Jährige sofort aggressiv aufgetreten. Er habe Brötchen auf die Hilfeleistenden geworfen und einen Mitarbeiter getreten.

Die hinzugerufenen Polizisten hätten weitere Aggressionen unterbunden. Eine Atem-Alkoholkontrolle habe einen Wert von fast vier Promille ergeben, so die Polizei. Nun wird gegen ihn wegen "des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen" ermittelt.