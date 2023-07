In Goyatz (Dahme-Spreewald) ist ein Mann aus dem Fenster einer Gemeinschaftsunterkunft gesprungen. Er habe Angst vor einem Angreifer gehabt, teilte die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus am Mittwoch mit.

Laut Polizei ist in der Gemeinschaftsunterkunft am Dienstag kurz vor Mitternacht offenbar ein Streit eskaliert. "Zwei erheblich alkoholisierte Männer im Alter von 35 und 45 Jahren [hatten] ersten Ermittlungen zufolge andere Bewohner im Alter zwischen 23 und 53 Jahren angegriffen." Neben dem 48-jährigen, der durch den Sprung aus dem Fenster schwer verletzt wurde, spricht die Polizei von zwei leicht verletzten Personen.



Um weitere Straftaten zu verhindern, wurden die beiden mutmaßlichen Angreifer in Gewahrsam genommen. "Da sich der Jüngere offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er auf ärztliche Anordnung in stationäre fachmedizinische Betreuung gebracht", so die Polizei.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.