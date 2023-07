Das seien Sachen, die sich Menschen in Armut nicht leisten könnten, die aber für ein lebenswürdiges Leben dazugehörten, sagte Noack in rbb24 Brandenburg aktuell.

Gleichzeitig sieht der Cottbuser Tafel-Chef aber die Politik in der Pflicht. Die Regelsätze in Deutschland müssten so hoch sein, dass Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen seien, davon ein menschenwürdiges Leben führen könnten, so Noack. Und Menschen, die arbeiten gehen, müssten so viel Geld verdienen, dass sie nicht auf staatliche Hilfe angewiesen seien.

