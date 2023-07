Nur einen Monat nachdem eine gestohlene Fahrrad-Pannenstation in Cottbus wieder aufgebaut worden war, ist das Werkzeug daraus offenbar erneut gestohlen worden. Ein rbb-Reporter bemerkte am Montag, dass die Drähte, an denen etwa Schraubenschlüssel und -dreher hingen, durchtrennt worden waren. Die Geräte fehlten.

Auf Nachfrage beim ADAC in Cottbus zeigte sich eine Sprecherin überrascht vom Verlust des Werkzeugs. Nach dem erneuten Diebstahl werde man nun überlegen, ob die Station in Cottbus noch einmal neu bestückt werde.