Ein Jugendlicher ist in Finsterwalde (Elbe-Elster) mit einem gestohlenen Krankenfahrstuhl unterwegs gewesen und hat einen Polizisten angegriffen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der motorisierte Rollstuhl sei am Montagabend gestohlen worden, wenige Stunden später erwischten Polizisten den 16-Jährigen schließlich, als er auf dem Fahrzeug durch die Stadt fuhr.

Der Jugendliche "war nicht behindert", so die Polizei, wies aber einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille auf. Bei der Kontrolle habe der 16-Jährige einem Polizisten ins Gesicht geschlagen, dieser sei nun arbeitsunfähig.

Der Jugendliche sei der Polizei bereits bekannt, unter anderem wegen Körperverletzungen und Betäubungsmitteldelikten. Nun wird gegen ihn wegen Diebstahls und des Angriffs auf den Polizisten ermittelt. Der Krankenfahrstuhl sei seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden.