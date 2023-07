"Das ist schon ein relativ langer Zeitraum", gibt Peter Schmattloch vom Windpark-Entwickler UKA in Cottbus zu. Wobei die Entwicklung solcher Projekte auch sonst mindestens fünf Jahre dauert, wie er sagt. Schon 2012 habe die Gemeinde den entsprechenden Flächennutzungsplan aufgestellt. Doch es habe immer wieder Verzögerungen gegeben, mehrmals mussten die Planungen neu beginnen.

Die fünf neuen Anlagen sollen in einem Wald stehen. Das sei eines der Probleme, so Schmattloch. "Wir haben hier diverse Vögel, die relevant sind. Das war im Laufe dieser zehn Jahre immer wieder ein Thema. Es wurde immer wieder unterschiedlich bewertet", so Schmattloch.